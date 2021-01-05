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İstanbul'da "torbacı"lara şafak baskını!
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.