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İstanbul'da rezidansta korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

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Giriş: 15.06.2023 14:46
Kağıthane Cendere Caddesi'nde bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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