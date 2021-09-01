İstanbul’da ölümüne trafik kuralı ihlali! A Haber yayını sonrası EDS’li önlem

İstanbul Küçükçekmece'de yan yoldaki trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücüler geri manevra yapıp E-5'e bağlanıyor. Peki aylar önce A Haber’in gündeme getirdiği trafik ihlaline bir çözüm bulundu mu? Detayları, o noktada bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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