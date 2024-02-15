İstanbul'da 3 organize suç örgütü çökertildi! Elebaşları Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-40 operasyonlarında 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya suç örgütlerinin elebaşları Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak ile birlikte toplamda 24 şüphelinin yakalandığını da belirtti.

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