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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Vaniköy Camii'nin restorasyon projesi ile ilgili yeni açıklama

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Giriş: 17.11.2020 16:56
Güncelleme:17.11.2020 16:56
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihi Vaniköy Cami'ndeki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Caminin restorasyon projesi kapsamında, üç boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz." diyen Yerlikaya, "Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi eğer Vaniköy Camii için restorasyon çalışmaları başlayacaktı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tarihi Vaniköy Camisi'nin protokol imza töreninde konuştu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

İstanbullular rahat olsun. Bir cami olarak aslına uygun şekilde ihya edilecektir. Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi eğer Vaniköy Camii için restorasyon çalışmaları başlayacaktır. Restorasyon çalışmaları için, 7 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşmesi imzalanmış, 25 ekim 2019'da projeleri İstanbul 6 no'lu Bölge Koruma Kurulu'na iletilmiştir. Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar tamamlanmak üzereydi.

ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLAYACAK

Ancak bu yangın sonrasında yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 no'lu koruma kurulu toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil durumlarla ilgili kararları alacak, ardından restorasyon projesinde gerekirse revizeler yapılacaktır. Veya restorasyon kurtarmaz denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak.

Caminin restorasyon projesi kapsamında, üç boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz. Orhan Cemal Kalyoncu arayarak, komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini söyledi. Bu protokolle vakıflar bölge müdürlüğümüz yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak.

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