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İstanbul Valiliği: Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!

İstanbul Valiliği: Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.03.2025 02:02
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı.” iddialarının asılsız olduğu bildirildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehir giriş-çıkışlarına yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılma olasılığı taşıyan kişi, grup ve araçlara yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için herhangi bir engel bulunmadığı vurgulandı. Kamuoyuna yönelik yapılan manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
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İstanbul Valiliği: Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!
Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!
"Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!"
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