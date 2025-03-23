23 Mart 2025, Pazar
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İstanbul Valiliği: Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı.” iddialarının asılsız olduğu bildirildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehir giriş-çıkışlarına yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılma olasılığı taşıyan kişi, grup ve araçlara yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için herhangi bir engel bulunmadığı vurgulandı. Kamuoyuna yönelik yapılan manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.