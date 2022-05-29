29 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul kutlu bir ordu ve bilimle fethedildi! Şahi topların sırrı ne?
Fatih Sultan Mehmet Han bundan tam 569 yıl önce İstanbul kutlu bir ordu ve bilimle fethetti. Kalın surları aşmak için bilimden faydalanıp Şahi topları yaptırdı. İstanbul’un fethi babasından ve dedesinden kendisine kalan bir mirastı Fatih Sultan Mehmet Han’a da bunu kafasına koymuştu. Bunun için teknolojiden ve bilimden sonuna kadar faydalandı. Peki Şahi topların sırrı neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan tarihçi Nermin Taylan değerlendirdi.