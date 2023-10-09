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İstanbul il kongresinde kavga! Bay Kemal'in Canpolat'ı İmamoğlu'nu doğradı! İmamoğlu: Yalanlarında boğulsunlar

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Giriş: 09.10.2023 00:41
Güncelleme:09.10.2023 00:41
CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından değişim sancısı içindeki CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu’nun kameralar karşısında fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’in konuşma yaptığı sırada kullandığı sözlerin ardından kavga çıktı. Avseren, "Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum. Bugün Genel Başkanımıza sahip çıkma günüdür" diyerek kürsüden inmek zorunda kaldı. Öte yandan, değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in rakibi olan Cemal Canpolat ise konuşmasında İmamoğlu ve İBB yönetiminze zehir zemberek sözlerle yüklendi ve delegelerin Çelik'e oy vermesi için belediyelerde işe alındığını söyledi. İmamoğlu Canpolat'ın konuşmasının ardından, "Bu neydi ya, rezil olduk" ifadelerini kullandı. Öte yandan İmamoğlu, CHP il başkanı adayı Cemal Canpolat’ın sözlerine yönelik 'yalan' vurgusu yaparak, “Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz.” dedi.
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