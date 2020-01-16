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16.01.2020
İstanbul Havalimanı’nı hazmedemeyenler yalana ve iftiraya sarıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk fazı 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı sürekli hedef alınıyor. Başta CHP'li ve İYİ Partili isimler olmak üzere birçok isim, yeni havalimanı hakkında yalan söylemek ve iftara atmakta birbirleriyle yarıştı.
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