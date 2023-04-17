17 Nisan 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul Finans Merkezi’nde tarihi gün! İFM açılıyor
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan, 50 bin kişilik istihdam oluşturacak İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Ekonominin kalbi olacak olan projenin arkasında ise Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın imzası var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açılışta önemli açıklamalarda bulundu.