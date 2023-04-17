İstanbul Finans Merkezi’nde tarihi gün! İFM açılıyor

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan, 50 bin kişilik istihdam oluşturacak İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Ekonominin kalbi olacak olan projenin arkasında ise Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın imzası var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN