İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet polislerinin eğitim ve tatbikat görüntüleri

A Haber ekibi İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin eğitim ve tatbikatını görüntüledi. Zorlu eğitimler yapılıyor, toplumsal olaylara müdahale ve kendini savunma teknikleri ve gerçeği aratmayan tatbikatlarla toplumsal olaylara müdahale öğretiliyor. A Haber muhabiri Mahmut Keşan, Çevik Kuvvet polislerinin bir gününü kayda aldı.