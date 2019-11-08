08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.11.2019

İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet polislerinin eğitim ve tatbikat görüntüleri

A Haber ekibi İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin eğitim ve tatbikatını görüntüledi. Zorlu eğitimler yapılıyor, toplumsal olaylara müdahale ve kendini savunma teknikleri ve gerçeği aratmayan tatbikatlarla toplumsal olaylara müdahale öğretiliyor. A Haber muhabiri Mahmut Keşan, Çevik Kuvvet polislerinin bir gününü kayda aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte İstanbul'un 'çevik' polisleri
İşte İstanbul'un 'çevik' polisleri
İşte Ankara'daki kritik zirvenin ayrıntıları
İşte Ankara'daki kritik zirvenin ayrıntıları
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor
Ankara'daki kritik toplantı bitti
Ankara'daki kritik toplantı bitti
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı
İşte teröristlerden temizlenen Resulayn’dan son görüntüler
İşte teröristlerden temizlenen Resulayn’dan son görüntüler
Ankara'da kritik toplantı başladı
Ankara'da kritik toplantı başladı
Bakan Soylu'dan PKK elebaşı Karayılan ile ilgili flaş açıklama
Bakan Soylu'dan PKK elebaşı Karayılan ile ilgili flaş açıklama
Irak'ta ABD-İran çatışması mı yaşanıyor? İşte yanıtı
Irak'ta ABD-İran çatışması mı yaşanıyor? İşte yanıtı
PKK'ya darbe üstüne darbe!
PKK'ya darbe üstüne darbe!
Resulayn'da ele geçirilen ABD füzesi |Video
Resulayn'da ele geçirilen ABD füzesi |Video
Erdoğan, Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Erdoğan, Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Daha Fazla Video Göster