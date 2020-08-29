Terör örgütünün talimatıyla ölen DHKP-C’li terörist Ebru Timtik için dün İstanbul Barosu önünde anma töreni düzenlendi. Sözde törene CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu gibi isimler katılırken teröristin fotoğrafının binaya asılması tepki çekti ve indirilip yerine Türk Bayrağı asıldı. Henüz bu skandalın yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında “Cumhurbaşkanı adayı olmak isterim ama istişare etmek gerekir. Sayın Gül benim arkadaşım, kendisi ile ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değilim. 24 Haziran'da gördüğüm şu oldu, Sayın Gül'ü isteyen genelde sol liberal diyeceğimiz dostlar grubu var.” ifadelerini kullandı. Peki DHKP-C gösterisine İstanbul Barosu neden sessiz kaldı? Baro yönetimi terör örgütü ile arasına mesafe koyamıyor mu? ‘Dostlar Grubu’nda kimler var? İşte tüm bu sorunların cevabını A Haber canlı yayına bağlanan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.