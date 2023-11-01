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İsrailli kadından kan donduran sözler: Bütün hastaneleri bombalayacağız

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 13:02
İsrailliler, Filistinliler hakkındaki duygularını açığa vurdu. "Bütün hastaneleri bombalayacağız" diyen bir kadın, artık zamanın geldiğini söyledi.
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Bütün hastaneleri bombalayacağız
"Bütün hastaneleri bombalayacağız"
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