İsrail’in İran’a saldırısı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Terör devleri İsrail İran’a yönelik olarak gece saatlerinde başlayan ve 3 dalga şeklinde 3.5 saat süren bir saldırı gerçekleştirdi. Gelişmeleri A Haber yanının uzaman isimler değerlendirdi.

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