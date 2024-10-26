26 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
İsrail’in İran’a saldırısı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

İsrail’in İran’a saldırısı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2024 13:11
Terör devleri İsrail İran’a yönelik olarak gece saatlerinde başlayan ve 3 dalga şeklinde 3.5 saat süren bir saldırı gerçekleştirdi. Gelişmeleri A Haber yanının uzaman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in İran’a saldırısı! Çarpıcı yorum...
İsrail’in İran’a saldırısı! Çarpıcı yorum...
A Haber saldırıların sürdüğü Beyrut’ta!
A Haber saldırıların sürdüğü Beyrut’ta!
A Haber İranlılara mikrofon uzattı
A Haber İranlılara mikrofon uzattı
İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında!
İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında!
İsrail misillemesi! Uzmanlar A Haber’de
İsrail misillemesi! Uzmanlar A Haber'de
A Haber Tahran sokaklarında
A Haber Tahran sokaklarında
Vicdansızlardan utanmaz tehdit!
Vicdansızlardan utanmaz tehdit!
FETÖ’nün cenazesi maskeli baloya döndü!
FETÖ'nün cenazesi maskeli baloya döndü!
Hatay’da 130 bininci konutun teslimi Başkan Erdoğan’dan
Hatay'da 130 bininci konutun teslimi Başkan Erdoğan'dan
A Haber Suriye sınırında: PKK’nın can damarlarına darbe
A Haber Suriye sınırında: PKK'nın can damarlarına darbe
Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanından korkutan açıklama: Müsilaj geri mi döndü?
Uzmanından korkutan açıklama: Müsilaj geri mi döndü?
Daha Fazla Video Göster