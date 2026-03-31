İsrail’de kanlı gece: Hizbullah pusu kurdu idam yasası kabul edildi!

İsrail-Lübnan sınırında tansiyon zirveye tırmanırken, Tel Aviv yönetimi hem sahada hem de diplomaside zor günler geçiriyor. Kuzey cephesinde Hizbullah’ın kurduğu pusu sonucu 4 askerini kaybeden İsrail ordusu, bir yandan da meclisten geçen tartışmalı "Filistinli mahkumlara idam yasası" ve Fransa ile askıya alınan savunma anlaşmalarıyla çalkalanıyor. Bölgedeki son durumu Tel Aviv’den aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Netanyahu’nun savaşın süresine ve yeni enerji haritalarına dair kritik mesajlarını paylaştı.