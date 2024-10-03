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İsrail uçakları Lazkiye’yi vurdu! Türkiye'ye 50 km mesafedeki nokta vuruldu

İsrail uçakları Lazkiye’yi vurdu! Türkiye'ye 50 km mesafedeki nokta vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 18:12
İsrail dün gece Suriye’ye ardı ardına saldırılar düzenledi. Türkiye'ye 50 km mesafede bulunan Lazkiye’de bir mühimmat deposu vuruldu. Kentte Rusya’ya ait Hmeymim hava üssü de bulunuyor. Başkent Şam’a gerçekleşen saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirdi.
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İsrail’in vurduğu yer Türkiye’ye 50 km mesafede...
İsrail'in vurduğu yer Türkiye'ye 50 km mesafede...
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