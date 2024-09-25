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İsrail Türkiye sınırına 100 km yaklaştı! Savaş Suriye'ye mi sıçrıyor?

İsrail Türkiye sınırına 100 km yaklaştı! Savaş Suriye'ye mi sıçrıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 12:40
İsrail, Türkiye sınırına 100 km mesafedeki yeri vurdu. İsrail savaş uçakları Suriye'nin Tartus kentine saldırı düzenledi. Bölgesel savaş mı başlıyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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