İsrail Türkiye sınırına 100 km yaklaştı! Savaş Suriye'ye mi sıçrıyor?

İsrail, Türkiye sınırına 100 km mesafedeki yeri vurdu. İsrail savaş uçakları Suriye'nin Tartus kentine saldırı düzenledi. Bölgesel savaş mı başlıyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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