İsrail medyasından Goebbels taktiği! Hangi yalan haberlere imza attı?

İsrail-Hamas çatışması kesintisiz sürüyor. Ancak savaş sadece sahada değil. Medya üzerinden de İsrail, algı haberlerle dünyayı yanlışa sevk ediyor. İsrail medyasının yalan haberlerle psikolojik savaşını Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber'de anlattı.

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