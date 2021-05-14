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İsrail kara operasyonu başlattı mı? Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah A Haber'de son durumu anlattı: Gazze onların mezarı olacak
İşgalci İsrail, Gazze'ye hava , kara ve denizden saldırılarını artırdı. 109 Filistinli şehit olurken 621 Filistinli ise yaralandı. Son gelişmeleri Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah A Haber'de anlattı. Atuallah, "Kesin olarak bir kara operasyonu başlatılmadı. Korkuyorlar. Gazze onların mezarı olacaktır." dedi.