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İsrail kara operasyonu başlattı mı? Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah A Haber'de son durumu anlattı: Gazze onların mezarı olacak

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 10:51
Güncelleme:14.05.2021 11:10
İşgalci İsrail, Gazze'ye hava , kara ve denizden saldırılarını artırdı. 109 Filistinli şehit olurken 621 Filistinli ise yaralandı. Son gelişmeleri Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah A Haber'de anlattı. Atuallah, "Kesin olarak bir kara operasyonu başlatılmadı. Korkuyorlar. Gazze onların mezarı olacaktır." dedi.
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