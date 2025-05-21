İsrail Cenin’de Avrupalı diplomatlara ateş açtı! Türkiye’den tepki: Güçlü biçimde kınıyoruz

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine 'sindirmek' ve 'korkutmak' amacıyla ateş açtığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada diplomatlara ateş açılması skandalına tepki gösterilerek 'Güçlü bir biçimde kınıyoruz. Saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir'' denildi.

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