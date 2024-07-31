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İsmail Haniye’nin şehit edilmesi! Filistinliler suikast sonrası ayakta

İsmail Haniye’nin şehit edilmesi! Filistinliler suikast sonrası ayakta

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.07.2024 14:48
İran’ın başkenti Tahran’da Hamas lideri İsmail Haniye’nin İsrail’in kalleş saldırısında şehit olmasından sonra Filistin’in Ramallah kentinde halk sokaklara döküldü ve protesto gösterileri düzenliyor.
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