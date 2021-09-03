İslam düşmanı CHP'li Atilla Sertel bu kez de HDP avukatlığına soyundu

Anayasa Mahkemesi, kapatılma istemiyle dava açılan terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'nin ek süre talebini kabul etti. Bu gelişme sonrası HDP'nin örtülü ittifak yaptığı CHP'den flaş bir açıklama geldi. Halk TV'de Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullanan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bu kez de HDP'nin avukatlığını yaparak, "HDP'nin ne suçu var?" ifadelerini kullandı.

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