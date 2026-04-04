İran’ın füze yağmuru İsrail’i vurdu: A Haber sıcak bölgede

İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı füze saldırıları gece boyu devam ederken, bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt Tel Aviv’den aktardı. Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin kuzey ve güney hattında patlama sesleri yankılanırken, stratejik noktalar, endüstriyel tesisler ve sivil yerleşim alanları ağır hasar aldı. İsrail ordusunun misilleme saldırılarıyla bölgedeki gerilim en üst seviyeye tırmandı.