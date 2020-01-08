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08.01.2020

İran’ın ABD üslerini vurdu! Peki şimdi ne olacak?

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD’nin Irak’taki hava üssünü balistik füze ile vurduğunu duyurdu. Füzelerden 10'u Irak'taki Ayn-el Esad Hava Üssü'nü, 1'i Kuzey Irak'taki Erbil'de bir hedefi vurdu. Son gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Terör Uzmanı Yusuf Alabarda, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Emekli Albay İbrahim Keleş ve Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız A Haber’e değerlendirdi.

Terör ve güvenlik uzmanı ; "'ın bir misillemeye gideceğini bütün çevreler biliyordu. Ancak bunun hangi şiddette ne zaman ve nerede olacağını bilmiyorduk." dedi.

Başbuğ; "İran'ın askeri güç ve bulunduğu konum itibariyle ancak bir Amerikan üssüne ya da bir komutana suikast yapacağını daha önce belirtmiştim. Bölgede çözülecek çok denklem var, Amerika bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaktır. " ifadesini kullandı.

İran'ın " karşılık verdiğinde daha sert vuracağız" açıklamasını değerlendiren Coşkun Başbuğ, İran'ın sahada Amerika'ya göre kabiliyetinin çok daha düşük olduğunu dile getirdi. Başbuğ; "İran uzun süredir askeri konularda ambargo altında ve bu biliniyor. İşin o noktaya gelmesini kimse istemez ancak gerçekten sıcak çatışma noktasına gelirse İran'ın çok daha fazla kaybı olur. "dedi.

Amerika'nın 1991 yılındaki Körfez Harekatı'nı hatırlatan Başbuğ; B52 bombardıman uçakları coğrafyasını resmen katlederek masum insanlara karşı katliam yaptı. Dolayısıyla olay böyle bir noktaya geldiğinde İran'ın birçok üssünün tehdit altında olduğunu bilmekte fayda var. "dedi.

AMERİKA'NIN DAHA SERT CEVAP VERMESİ BEKLENİYOR

Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar;" İran'ın saldırısına Amerika'nın daha sert cevap vermesi bekleniyor. Bu da bölgedeki gerginliği ve huzursuzluğu arttıracak gibi görünüyor. "dedi.

"ABD GİBİ BİR ÜLKEYE SAVUNMA YAPMAK ZOR"

Terör uzmanı ise; İran'ın hava savunma sisteminde büyük eksiklik olduğunu ve bu yüzden de Rusya'dan S-400 füze sistemlerini satın alma talebinde bulunduğu söyledi. Rusya'nın da en azından şu ana kadar sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi. Alabarda; "Hava savunma sistemlerinde ileri noktada olan ABD gibi bir ülkeye savunma yapmanın çok zor oluğunu düşünüyorum." dedi.

MESUT HAKKI CAŞIN: BU BİR ASİMETRİK SAVAŞTIR

Mesut Hakkı Caşın;" Bu bir asimetrik savaştır. Bir vekalet savaşı başlamıştır. Salı gününe kadar beklenmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü cenazenin defnedilmesi beklendi. Amerika'nın misillemesi nasıl olacak bunu beklemek gerekiyor." dedi.

ABD'nin Süleymani'yi bir terör lideri olarak tanımladığını dile getiren Caşın; ancak savaş hukukuna göre üniformalı ve görevli askerini vurmak saldırı suçudur. İran dün "Amerika'nın bütün askeri teröristtir." dedi. Bu doğrudan doğruya bir savaş ilanıdır." ifadelerini kullandı.

"CAN ALICI NOKTALARI VURACAKTIR"

; "İran dört bir yandan ABD üsleri ile kuşatılmış durumda. Körfez krizinden beri Irak maalesef hesap görülen bir çarpışma alanı haline geldi. Trump, 52 hedef belirledik demişti hepsini değil belki ama can alıcı noktaları vuracaktır. Ortadoğu'da kan ve gözyaşı bir türlü dinmiyor. Ne yazık ki bunun bedelini Ortadoğu'nun insanı ödüyor."dedi

TÜRKİYE BU SÜREÇTE NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğini Emekli Albay İbrahim Keleş şöyle değerlendirdi;

"Türkiye hem ABD ile hem de İran ile konuşan bir ülke bu yüzden olayı yatıştırabilir. Bu çok doğru bir adım olur. Bu süreçte ne İran ne de ABD kazançlı çıkar. Yaşanacak her olumlu ve olumsuz gelişme bizi de etkileyecektir. O nedenle Türkiye arabuluculuk yapabilir. "dedi.

BÜYÜKELÇİSİ FATİH YILDIZ: ENDİŞE VERİCİ

Bağdat Büyükelçisi ise gelişmeye yönelik ;"27 Aralık'tan beri sarmalın tırmandığı nokta burası. Tırmanma devam edecektir. Endişe verici olan genişlemesi olacaktır. Irak halkına, bölge halkına kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

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