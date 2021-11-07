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İran'dan Basra Körfezi’nde gözdağı!

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Giriş: 07.11.2021 22:11
İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi’nin Mekran sahillerinde hava, deniz ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak askeri tatbikat başlattı. Zülfikar 1400 askeri tatbikat Sözcüsü Muhammed Musevi, “Tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı. Deniz kuvvetlerimiz belirlenen düşman hedeflerini F-4 savaş uçaklarının verdiği destekle başarılı bir şekilde yok etti” dedi.

İran, 29 Kasım tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden katılacaklarını açıklamasının ardından Basra Körfezi'nde askeri tatbikat başlattı. Basra Körfezi'nin Mekran sahillerinde bugün başlayan askeri tatbikata hava, deniz ve kara kuvvetleri katıldı.

F-4 avcı bombardıman uçaklarının kara ve deniz hedeflerini vurmasıyla başlayan askeri tatbikatta, gemi savar füzeleri ve denizden karayı hedef alan yeni nesil füzeler kullanıldı.

Zülfikar 1400 askeri tatbikat Sözcüsü Muhammed Musevi, "Tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı. Deniz kuvvetlerimiz belirlenen düşman hedeflerini F-4 savaş uçaklarının verdiği destekle başarılı bir şekilde yok etti" dedi.

Tatbikat alanı, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimlerinden Hint Okyanusu'nun kuzey kesimlerine ve Kızıldeniz'in bazı bölgelerini kapsadığı aktarıldı.

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