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İran yeni nükleer tesis mi kurdu?
ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü. Peki ABD - İran arasındaki gerginlik nasıl şekillenecek? Biden döneminde iki ülkeyi neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü. Peki ABD - İran arasındaki gerginlik nasıl şekillenecek? Biden döneminde iki ülkeyi neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.