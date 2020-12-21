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İran yeni nükleer tesis mi kurdu?

A Haber
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Giriş: 21.12.2020 12:38
Güncelleme:21.12.2020 12:57
ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü. Peki ABD - İran arasındaki gerginlik nasıl şekillenecek? Biden döneminde iki ülkeyi neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü. Peki ABD - İran arasındaki gerginlik nasıl şekillenecek? Biden döneminde iki ülkeyi neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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İran yeni nükleer tesis mi kurdu?
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