İran yeni nükleer tesis mi kurdu?

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü. Peki ABD - İran arasındaki gerginlik nasıl şekillenecek? Biden döneminde iki ülkeyi neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü. Peki ABD - İran arasındaki gerginlik nasıl şekillenecek? Biden döneminde iki ülkeyi neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.