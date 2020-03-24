24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.03.2020

İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'de | Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeye uçuş yasağı getirilmişti. Bu ülkelerden İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 ülkeden dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'de
4 ülkeden dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'de
Bakan açıkladı: Okullarda tatil uzayacak mı?
Bakan açıkladı: Okullarda tatil uzayacak mı?
Ceza infaz paketi taslağında neler var?
Ceza infaz paketi taslağında neler var?
Bakan Koca son verileri paylaştı!
Bakan Koca son verileri paylaştı!
Bakan Koca tarih verdi! 300 bin kit daha geliyor
Bakan Koca tarih verdi! 300 bin kit daha geliyor
Çin'den ilaç getirildi iyileşen vakalarımız var
"Çin'den ilaç getirildi iyileşen vakalarımız var"
Bakan Koca: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
Bakan Koca: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
Aşı için 6 üniversiteye çağrı yaptık!
Aşı için 6 üniversiteye çağrı yaptık!
Koronavirüs Avrupa Birliği'nin sonu mu?
Koronavirüs Avrupa Birliği'nin sonu mu?
Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı | Video
Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı | Video
Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı!
Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı!
“Koronavirüs düğümü” bu isimde saklı!
“Koronavirüs düğümü” bu isimde saklı!
Daha Fazla Video Göster