İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'de | Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeye uçuş yasağı getirilmişti. Bu ülkelerden İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı.