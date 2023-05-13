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İngiliz The Telegraph Başkan Erdoğan’ın hedef aldı 7’li koalisyonu destekledi

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 09:12
İngiliz basını, Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeyi sürdürüyor. The Economist'in ardından bu kez de The Telegraph, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, "Erdoğan seçimi kaybederse dünya sevinecek" dedi.
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