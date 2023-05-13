İngiliz The Telegraph Başkan Erdoğan’ın hedef aldı 7’li koalisyonu destekledi

İngiliz basını, Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeyi sürdürüyor. The Economist'in ardından bu kez de The Telegraph, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, "Erdoğan seçimi kaybederse dünya sevinecek" dedi.

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