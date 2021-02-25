25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İlk doz aşı olduktan kaç gün sonra korunma sağlanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı

İlk doz aşı olduktan kaç gün sonra korunma sağlanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2021 20:06
Güncelleme:25.02.2021 20:10
Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor, ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra koruma başlıyor" ifadelerini kullandı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması: Dikkate almak mecburiyetindeyiz
Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması: Dikkate almak mecburiyetindeyiz
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na belgeli yanıt!
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na belgeli yanıt!
Kısıtlamalarda il bazlı esnemeler nasıl olacak?
Kısıtlamalarda il bazlı esnemeler nasıl olacak?
Aşıdan kaç gün sonra korunma sağlanıyor
Aşıdan kaç gün sonra korunma sağlanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı
CHP medyasında güç savaşları!
CHP medyasında güç savaşları!
Mavi Vatan-2021 tatbikatı başladı
Mavi Vatan-2021 tatbikatı başladı
20 bin öğretmen ne zaman atanacak?
20 bin öğretmen ne zaman atanacak?
Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimine tepki
Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimine tepki
Tüm sınıflar yüz yüze eğitime geçecek mi?
Tüm sınıflar yüz yüze eğitime geçecek mi?
Yazın yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Yazın yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Bakan Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar
Bakan Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster