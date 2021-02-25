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0){for(t=0;t
25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları İlk doz aşı olduktan kaç gün sonra korunma sağlanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı İlk doz aşı olduktan kaç gün sonra korunma sağlanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı Giriş: 25.02.2021 20:06 Güncelleme:25.02.2021 20:10 Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor, ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra koruma başlıyor" ifadelerini kullandı. DİĞER