İletişim Başkanı Fahrettun Altun'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Roma, Seul ve Pekin büyükelçileriyle birlikte video konferans toplantısı gerçekleştirdi... Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini ifade eden İletişim Başkanı Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası'ndan 1 milyar 415 bin TL destekte bulunuldu. 46 milyon TL de SMS desteği yapıldı." ifadelerini kullandı.