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08.04.2020

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Corona virüs hastalarının izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüsle mücadelemize yeni tedbirler eklemeye devam ediyoruz. En yeni adımımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen “Pandemi İzolasyon Takip Projesi.” Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz." diyerek Twitter hesabından bu videoyu paylaştı.

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