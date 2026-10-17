İki parti arasında Belediyeler Birliği kavgası: Başkan seçildi, tartışma bitmedi

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi tamamlandı ancak kavgası bitmedi. Alınan karar üzerine CHP'li meclis üyeleri Yeni Parti'nin adayını destekledi. Ancak Yeni Parti Genel Başkanı Özel, CHP ile pazarlığa girmediklerini söyledi. CHP'den görünen 250 kişinin de gönüllerinin kendilerinde olduğunu iddia etti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'in gerçekleri çarpıttığını ileri sürdü ve ruh sağlığından endişe ettiklerini dile getirdi.