21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İki ilde zehir tacirlerine operasyon! 135 gözaltı

İki ilde zehir tacirlerine operasyon! 135 gözaltı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2023 09:49
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa ve Balıkesir'de emniyet güçleri tarafından zehir tacirlerine operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki ilde zehir tacirlerine operasyon
İki ilde zehir tacirlerine operasyon
Ağaç kıyımı! 28 tanesi gitti
Ağaç kıyımı! 28 tanesi gitti
CHP’de yeni tüzük hazırlığı!
CHP’de yeni tüzük hazırlığı!
Kayıtlı şehre dönüş için son tarih 24 Eylül!
Kayıtlı şehre dönüş için son tarih 24 Eylül!
Elazığ’da deprem konutları yükseliyor!
Elazığ'da deprem konutları yükseliyor!
Firari FETÖ’cü Ankara’da yakalandı
Firari FETÖ’cü Ankara’da yakalandı
Ahıska Türkleri’nin Başkan Erdoğan sevgisi
Ahıska Türkleri'nin Başkan Erdoğan sevgisi
Başkan Erdoğan’dan Ahıska Türklerine kimlik takdimi!
Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türklerine kimlik takdimi!
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Türkevi’nde kritik kabuller
Türkevi'nde kritik kabuller
Özlale CHP ve Soyer’e giydirdi
Özlale CHP ve Soyer'e giydirdi
Yeni harekat sinyali mi?
Yeni harekat sinyali mi?
Daha Fazla Video Göster