İki ilde zehir tacirlerine operasyon! 135 gözaltı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa ve Balıkesir'de emniyet güçleri tarafından zehir tacirlerine operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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