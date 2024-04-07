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Iğdır'da Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indirme talimatı veren DBP İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusu!

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Giriş: 07.04.2024 01:47
Son dakika haberi! Iğdır Belediyesinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat veren Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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