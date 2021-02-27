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"İdlib'te şehit edilen kahramanlarımızın intikamı alındı" Abdullah Ağar'dan A Haber canlı yayınında konuştu

A Haber
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Giriş: 27.02.2021 15:41
Güncelleme:27.02.2021 15:59
27 Şubat 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 34 Mehmetçik şehit edilmiş ve ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştı. Bir yıl önce bugün düzenlenen hava saldırısını ve ABD'nin Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne sürdürdüğü silah, mühimmat desteğini yaşanan süreci ve bugün bölgede yaşananları Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında anlattı. Ağar, "34 Mehmetçiğimiz kanı yerde kalmadı. Görülen bütün hedefler imha edildi. Karşı taarruzda 300'den fazla zırhı araçları imha edildi. 'Yeter artık pes dediler.' İntikam sadece rejimden değil, çok iyi anlaşılabilecek bir şekilde bu işin içerisinde olan diğer unsurlar da payını aldılar. O günden bugüne İdlib bölgesinde kendine özgü şekillenmiş bir istikrar var." ifadelerini kullandı.
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