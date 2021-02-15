İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının 1 haftalık bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda 29 bin 48 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Bu kişilere ekipler tarafından adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının 1 haftalık bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda 29 bin 48 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Bu kişilere ekipler tarafından adli ve idari işlem yapıldı.