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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

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Giriş: 15.02.2021 13:35
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının 1 haftalık bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda 29 bin 48 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Bu kişilere ekipler tarafından adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının 1 haftalık bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda 29 bin 48 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Bu kişilere ekipler tarafından adli ve idari işlem yapıldı.

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