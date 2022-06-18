18 Haziran 2022, Cumartesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tel Abyad’da! 64 bin kişi için 10 bin konut yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da yaklaşık 1200 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AFAD konut proje alanını inceledi. Bakan Soylu 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje planladığını söyledi.