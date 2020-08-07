Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de değil" dedi.

Son dakika haberler… Bir süredir ülkemizde koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış ile beraber yeniden kısıtlama kararlarının verileceği gündemde yer alıyordu. Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmiş ve bu belgenin sahte olduğu bildirilmişti. Bunun ardından ise bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki, 8-9 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması!

İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Vakaların yeniden artışa geçmesiyle beraber vatandaşlar kısıtlama günlerinin geri döneceği yönündeki iddiaların doğruluğuna dair açıklamaları ise yakından takip ediyordu. Son olarak açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Akdere semtinde yapılan koronavirüs denetimlerini katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları ile değerlendirme sonucu, her hafta gerçekleştirdikleri denetimleri bugün biraz daha yoğun şekilde yaptıklarını söyledi. Bütün dünyanın bu salgınla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, Türkiye'de tüm kurumların el birliğiyle salgın denetimi konusunda çalıştığını ve kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, toplu yaşam merkezlerinde dikkat etmeliyiz. Bu sadece bir devlet sorumluluğu değildir. Bu her bir bireyin sorumluluğudur. Bu konuda hep beraber çalışıyoruz. Pazarcı, 'seçmeyin' dediği zaman ona çıkışmamak lazım. Bir polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım. Bugün burada yaklaşık 250 bin kişi denetime çıkmış durumda. İnanıyorum ki bu salgını hep birlikte atlatacağız. Avrupa'da, dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumlarla karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Devlet olarak biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama vatandaşlarımızla birlikte bunu başarmalıyız. Sağlık Bakanımız Fahrettin hocamızla oturduk, saatlerce değerlendirme yaptık. Devletimizin çok işi var. Yazdan sonra ekonomimizin ve ülkemizin selameti açısından, bu salgın bize mazeret üretmemelidir. Ne kadar zor dönemden geçtiğimiz, evlerden çıkamadığımız günleri hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek, bizim açımızdan, ülkemiz açısından büyük sorun teşkil ediyor. Maske takacağız, mesafeye uyacağız, temizlik yapacağız. Toplu yerlerde, özellikle düğün, nişan ve taziyede dikkat edelim. Herkes elinden geleni yaparsa samimiyetle bu meselenin üzerinden gelmiş oluruz. Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri bu bahsettiğimiz ekiplerimiz düğünlerde, nişanlarda denetimlere devam edecek. Buradan tatil beldelerine de bir değerlendirmem var. Tatilinizi geçiriyorsunuz, bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sadece bugünü tasarlamayalım, tatil sonrasında da döneceğimiz şehirlerde karşı karşıya bırakacağımız durumu da tasarlayalım."

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'

Bakan Soylu, gazetecilerin sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili, şöyle dedi:

"Sağlık bakanımız her gün rakamları paylaşıyor. Salgın başladığı andan itibaren, maalesef sosyal medyada tezviratlar söz konusu oldu. Bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çok doğaldır ki dönem dönem inişler ve çıkışlar söz konusu olabilir, zaten bu rakamları sağlık bakanımız bunları paylaşmaktadır. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmelerde bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de değil. Bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. Ben doktor değilim hastalıktan anlamam, hastalıktan anlayan kim varsa onun söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Bu konuda toplumu telaşa kaptırmak isteyen, yanlış bilgilendirmeye çalışan, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili, sosyal medyada bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız. Kimsenin endişesi olmasın."



'BİR TASLAK ORTAYA ÇIKACAK'

Bakan Soylu, "Orman yangınları ve mangal yakmayla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı söylenmişti. Bu konuda somut bir gelişme var mı?" sorusu üzerine de, şunları kaydetti: "Görevimiz bireysel hataların en aza indirebileceği bir tedbirler malzemesini ortaya koyabilmek. Sayın orman bakanımızla bunu görüştük. Arkadaşlarımız salı günü ve dün çalıştılar. Yarın tekrar orman teşkilatıyla bir araya gelecekler. Yarın akşam itibariyle bir taslak ortaya çıkacak. Sayın bakanımızla değerlendireceğiz. Somut adımlarla birlikte bu konudaki tedbirlerimizi alırız. Bizim tedbiri ortaya koymaktan ziyade, tedbiri vatandaşımızla birlikte almamız doğru olandır. Her şeye bir kural koymak zorunda değiliz. Biz gerekli tedbirleri alacağız, inşallah tedbirler sonucunda, bu meselelerle ilgili zenginliklerimizi ortadan kaldıran sonuçları da engellemeye çalışacağız."