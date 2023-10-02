02 Ekim 2023, Pazartesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret! Yaralı polisler Başkan Erdoğan ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki alçak terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaralı polisleri Başkan Erdoğan ile görüştürdüklerini belirterek, "Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yaralı polisleri Cumhurbaşkanımız ile görüştürdük. Teröristlere dünyayı dar ediyoruz. Son terörist kalıncaya kadar, mücadele azimle sürecek." dedi.