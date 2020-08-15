15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2020 14:39
Güncelleme:15.08.2020 14:46
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Burhan Ersoy, "Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmasında, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir. Galata Kulesi'ni sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduk." dedi. Ersoy, "Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir" ifadelerini kullandı.
İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı!
İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı!
CHP'li Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı
CHP'li Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı
Of'ta sel ve heyelan felaketi
Of'ta sel ve heyelan felaketi
Of'ta sel ve heyelan felaketi
Of'ta sel ve heyelan felaketi
CHP'li belediye kanalizasyon sorununa duyarsız!
CHP'li belediye kanalizasyon sorununa duyarsız!
Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' ayar
Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' ayar
FETÖ'cü Batmaz'dan Emlakçıyım savunması
FETÖ'cü Batmaz'dan "Emlakçıyım" savunması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki
Bakırköy'de hayata geçirilmeyen hayali projeler!
Bakırköy'de hayata geçirilmeyen hayali projeler!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Turgut Reis paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Turgut Reis paylaşımı
İzmir'de bir zam da toplu ulaşıma!
İzmir'de bir zam da toplu ulaşıma!
Türkiye'ye kınama çağrısı destek görmedi
Türkiye'ye kınama çağrısı destek görmedi
Daha Fazla Video Göster