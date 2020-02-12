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12.02.2020
İBB’den istifa eden Yeşil Meltem Şişli’den bir skandal daha! Kapıcının ekmegiyle oynadı
İSMEK soruşturması kapsamında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yaşadığı binadaki kapıcıyla geçmişte siyasi bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Tartışmadan bir süre sonra kapıcının binada ayrıldığı ortaya çıktı.
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