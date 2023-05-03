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İBB çalışanlarından zam tepkisi! İşçileri unutup şehir şehir dolaşan Ekrem İmamoğlu'na karşı Boğaz'da sirenli eylem

AA
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Giriş: 03.05.2023 12:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları'nda toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle başlatılan "düdük çalma" eylemi bugün de sürüyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir" sözüne rağmen işçilere çok düşük zam teklif ettiği belirtildi.
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