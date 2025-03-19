19 Mart 2025, Çarşamba
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İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı! PKK ile ortak hareket etme, yolsuzluk ve rüşvet…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve sanıklar, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştrme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.