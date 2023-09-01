01 Eylül 2023, Cuma
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İBB Başkanı danışmanı Murat Ongun’un köpeği saldırmıştı! Neden işinden oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ağaç A.Ş.'de temizlik personeli olarak çalışan Hacer Demirlendi, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un köpeği tarafından ısırıldı. İş kazası raporu alan Demirlendi ile günlerce ilgilenilmedi. Bunun üzerine Hacer Demirlendi Murat Ongun'dan şikayetçi oldu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Demirlendi'nin iş akdi Ağaç A.Ş. tarafından feshedildi.