Heybeliada'da korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangını havadan hem de karadan müdahale ile kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıklarken, İzmir, Muğla ve Antalya'dan 4 yangın söndürme uçağının bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Heybeliada'da Kıyı Emniyeti botu vatandaşları tahliye etti. Acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye geldi.