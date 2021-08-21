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Heybeliada'da korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2021 15:38
İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangını havadan hem de karadan müdahale ile kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıklarken, İzmir, Muğla ve Antalya'dan 4 yangın söndürme uçağının bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Heybeliada'da Kıyı Emniyeti botu vatandaşları tahliye etti. Acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye geldi.
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