17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'ye kapatma davası: Sabah Gazetesi Yazarı A Haber’de değerlendirdi

HDP'ye kapatma davası: Sabah Gazetesi Yazarı A Haber’de değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2021 21:50
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Övür, "Terör ve şiddetle mücadele bütün siyasi partiler bir araya gelmeden başarı elde etmek mümkün değil. Bu yüzden sadece MHP ve AK Parti'nin bu konuda bir tavır sergilemesi değil, CHP'nin İYİ Parti'nin hatta diğer partilerin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

KAPATMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili süreç hakkında detayları paylaşan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davayı açtı ve AYM'ye dosyayı gönderdi. AYM'de röportör dosyanın tam olup olmadığına bakacak. Ardından da dosya Genel Kurul röportörüne gidecek ve burada kontrol edilecek. Ardından dava ya kabul edilecek ya da kabul edilmeyecek. Bu konuda bir süreç sınırı bulunmuyor." dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞİDDETLE SİYASET ARASINA MESAFE KOYAMAYANLAR..."


Uzun süredir bir kamuoyu oluştuğunu belirten Övür, "Dünyanın hiçbir yerinde şiddetle siyaset arasına mesafe koymayan partilerin eninde sonunda varacağı yer burasıdır. Türkiye bu konuda çok hassas davrandı. Partileri kapatmamak için yasa çıkardı, yasayı değiştirdi ama buna rağmen HDP ve o sosyolojiye uyumlu siyaset yapanlar bu mesafeyi koymakta özen göstermediler" dedi.


CHP, İYİ PARTİ VE DİĞER PARTİLERE ÇAĞRI

Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü;

"Böyle bir davanın açılmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Hakikaten HDP ile PKK arasındaki ilişki konusunda HDP'nin pervasızlığı inanılmaz bir noktaya gelmişti. İspanya örneği ortada duruyor. Yani dünya artık şiddetle siyaset arasındaki ilişkiye göz yummuyor. Türkiye'nin de buna göz yummaması gerekiyor. Bütün siyasi partilerinde bu konuda hassas olması lazım. Terör ve şiddetle mücadele bütün siyasi partiler bir araya gelmeden başarı elde etmek mümkün değil. Bu yüzden sadece MHP ve AK Parti'nin bu konuda bir tavır sergilemesi değil, CHP'nin İYİ Parti'nin hatta diğer partilerin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekiyor."

HDP yorumu! Bir garabet sona erdi!
"HDP" yorumu! "Bir garabet sona erdi!"
HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili önemli değerlendirme
HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili önemli değerlendirme
HDP'ye kapatma davası
HDP'ye kapatma davası
HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi
HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi
HDP'ye kapatma davası! Bekir Bozdağ A haber’de değerlendirdi
HDP'ye kapatma davası! Bekir Bozdağ A haber’de değerlendirdi
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz"
HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!
HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!
HDP’nin kapatılması ile ilgili süreç nasıl işleyecek?
HDP’nin kapatılması ile ilgili süreç nasıl işleyecek?
İçişleri: 1 milyon TL ödenek gönderildi
İçişleri: 1 milyon TL ödenek gönderildi
İHA tespit etti! Komandolar vurdu
İHA tespit etti! Komandolar vurdu
Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
Artvin'de bir köyü 3'te 1'i yanıyor! Artvin'den korkutan görüntüler
Artvin'de bir köyü 3'te 1'i yanıyor! Artvin'den korkutan görüntüler
Daha Fazla Video Göster