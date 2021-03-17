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HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi

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Giriş: 17.03.2021 21:50
Avukat Mehmet Sarı HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin A haber'e açıklamalarda bulundu. HDP'ye açılan kapatma davasında uluslararası normların ele alındığını belirten Sarı, ifade veren teröristlerin sözlerini de canlı yayında paylaştı. Teslim olan teröristlerin HDP'nin İlçe Başkanlığından örgüte katıldıklarını söylemesinin örgüt ile partinin arasındaki ilişkiye ortaya çıkardığını belirten Sarı HDP'nin böylece "Biz PKK'nın eseriyiz" dediğini ifade etti.
HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili önemli değerlendirme
HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili önemli değerlendirme
HDP'ye kapatma davası
HDP'ye kapatma davası
HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi
HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi
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