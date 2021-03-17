HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi

Avukat Mehmet Sarı HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin A haber'e açıklamalarda bulundu. HDP'ye açılan kapatma davasında uluslararası normların ele alındığını belirten Sarı, ifade veren teröristlerin sözlerini de canlı yayında paylaştı. Teslim olan teröristlerin HDP'nin İlçe Başkanlığından örgüte katıldıklarını söylemesinin örgüt ile partinin arasındaki ilişkiye ortaya çıkardığını belirten Sarı HDP'nin böylece "Biz PKK'nın eseriyiz" dediğini ifade etti.