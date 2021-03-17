HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin uzman isimler A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. HDP'nin terör örgütü PKK'nın bir partisi olduğunu söyleyen uzmanlar, HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın gerekçelerini de A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...