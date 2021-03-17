17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!

HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2021 19:47
Güncelleme:17.03.2021 19:47
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin uzman isimler A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. HDP'nin terör örgütü PKK'nın bir partisi olduğunu söyleyen uzmanlar, HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın gerekçelerini de A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...
HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!
HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!
HDP’nin kapatılması ile ilgili süreç nasıl işleyecek?
HDP’nin kapatılması ile ilgili süreç nasıl işleyecek?
İçişleri: 1 milyon TL ödenek gönderildi
İçişleri: 1 milyon TL ödenek gönderildi
İHA tespit etti! Komandolar vurdu
İHA tespit etti! Komandolar vurdu
Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
Artvin'de bir köyü 3'te 1'i yanıyor! Artvin'den korkutan görüntüler
Artvin'de bir köyü 3'te 1'i yanıyor! Artvin'den korkutan görüntüler
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
Biden'ın katil çıkışı ne anlama geliyor?
Biden'ın katil çıkışı ne anlama geliyor?
Artvin'de çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı
Artvin'de çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı
A Haber ekibi El Bab'da
A Haber ekibi El Bab'da
AP raporunda FETÖ vurgusu
AP raporunda FETÖ vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster