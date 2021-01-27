HDP'li vekilin gizlediği telefon çözüldü |Video

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 28 Kasım 2020'de Cizre ilçesinde terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek delilleri yok etme amaçlı el çabukluğuyla aldığı cep telefonunda; terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı ve örgütsel içerikli birçok yazışma tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.