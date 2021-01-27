27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'li vekilin gizlediği telefon çözüldü |Video

HDP'li vekilin gizlediği telefon çözüldü |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2021 15:46
Güncelleme:27.01.2021 15:46
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 28 Kasım 2020'de Cizre ilçesinde terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek delilleri yok etme amaçlı el çabukluğuyla aldığı cep telefonunda; terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı ve örgütsel içerikli birçok yazışma tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.
HDP'li vekilin gizlediği telefon çözüldü
HDP'li vekilin gizlediği telefon çözüldü
Başkan Erdoğan'dan kısıtlamalar hakkında flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan kısıtlamalar hakkında flaş açıklama
HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu!
HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu!
Başkan Erdoğan CHP'ye militan tepkisi
Başkan Erdoğan CHP'ye "militan" tepkisi
CHP'li başkan görevi bıraktı
CHP'li başkan görevi bıraktı
Kısıtlamalar kalkacak mı?
Kısıtlamalar kalkacak mı?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan erken seçim cevabı! Haziran 2023'e kadar bekleyecekler
Başkan Erdoğan'dan erken seçim cevabı! Haziran 2023'e kadar bekleyecekler
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi!
Başkan Erdoğan'dan ekonomi ve yargıda reform mesajı
Başkan Erdoğan'dan ekonomi ve yargıda reform mesajı
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bir dönem sona eriyor: Marketlerde yeni düzen
Bir dönem sona eriyor: Marketlerde yeni düzen
Daha Fazla Video Göster