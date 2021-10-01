01 Ekim 2021, Cuma
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HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na sinyal: İhtiyacımız yok
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na sinyal geldi. 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlere ve ittifak çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Buldan, Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak, ''Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz." dedi.